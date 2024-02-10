Екатеринбург, 10 февраля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Свердловской области экипаж мусоровоза спас из горящего дома трёх человек. Инцидент произошёл ранним утром 10 февраля в селе Ильинском Богдановичского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Водитель мусоровоза увидел загоревшийся частный дом на улице Ленина, 48.

«Забежав в дом, водитель и его напарник обнаружили ребенка и двух взрослых. Их всех они вытащили из горящего дома и усадили в кабину мусоровоза. После чего, они дождались приезда сотрудников МЧС и скорой помощи», ― рассказали в беседе «KP.RU» с в пресс-службе «Спецавтобазы».

В доме остался ещё один ребёнок, но в горящее здание уже было не зайти. Тело трёхлетнего мальчика нашли после того, как удалось потушить пламя. Источник возгорания был в детской. По предварительной версии, ребёнок играл со спичками.

«До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались три человека. В 12:00 открытое горение на пожаре было ликвидировано. В результате пожара пострадали два человека», ― сообщили в региональном МЧС.

Известно, что кроме ребёнка спасли дядю и дедушку детей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном доме в городе Усть-Илимске Иркутской области. Многоквартирный дом загорелся на улице Профсоюзной, площадь пожара достигла 400 кв. м. 30 жильцов сами покинули дом, двоим — мужчине и женщине — потребовалась эвакуация. Их передали врачам.

Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области 26 января. Загорелся дом на улице Гагарина. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось по всей площади.

В городе Красный Сулин Ростовской области 2 февраля жильцы частного дома спаслись от пожара благодаря кошке. Хозяева забыли отключить газовые форсунки на печи, и от раскалённой стены загорелось кресло. Животное попыталась убежать из горящего дома через окно и разбудила 16-летнего мальчика, который спал в соседней комнате. Подросток разбудил отца и вызвал пожарных, в результате никто не пострадал.