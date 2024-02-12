Киев, 12 февраля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Пациентов психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе с 2008 по 2016 годы «лечили» препаратами без названий в интересах западных фармацевтических компаний. В том числе, испытаниям ревматологических «лекарств», находившихся в белых конвертах под номером GLPG0634-CL-203, подвергали детей и младенцев. Об этом 12 февраля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документы, найденные строителями в подвале восстанавливаемого стационара.

Игорь Онучин/РИА Новости

Журналисты отмечают, что в списке пациентов, которым при содействии украинских чиновников вводился один из препаратов, были младенцы до года. Также, судя по этому списку, препарат получали дети в возрасте от одного года до 11 лет.

«Первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR)», — информируют «РИА Новости».

СМИ утверждает, что в числе компаний, упоминаемых в документах, значатся такие известные, как: Pfizer (США), Novatris International AG (Швейцария, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и ряд других.

Документы из мариупольской больницы — не единственное свидетельство пренебрежительного отношения к здоровью пациентов со стороны западных фармацевтов.

Вакцина Pfizer

Испытания вакцины от COVID-19 в киевском филиале Pfizer привели к гибели от 40 до 50 украинских детей, сообщило 6 февраля онлайн-издание The Chicago Chronicle. Происходило всё в обстановке строгой секретности, медсёстры думали, что прививают маленьких пациентов от гриппа.

По словам одной из сотрудниц филиала Анны Сахно, в самом начала пандемии украинским детям до 12 лет не разрешали делать прививки, но именно эта возрастная группа участвовала в клинических испытаниях вакцины Pfizer после переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского в 2022 году.

По данным Сахно, Pfizer не только получила прямой доступ к статистике украинского минздрава, но и задействовала для испытаний пациентов несколько киевских больниц. Эти отношения между фармацевтическим гигантом и системой здравоохранения Украины, похоже, сохраняются даже после завершения пандемии, информирует Сахно. В начале февраля 2024 года она опубликовала в TikTok серию видео, рассказав, что обычно подразделение, в котором она работает, покупает и распространяет препараты на Украине без клинических исследований.

Сахно утверждает, что Pfizer продолжал упорно ставить эксперименты на детях 5 -11 лет даже несмотря на удручающе высокий уровень госпитализаций и смертельных исходов, выявленный на ранних стадиях испытаний.

«Смертность от такой вакцинации составила 4–5%, то есть из тысячи привитых детей умерли, предположительно, 40–50 человек», — отметила американская газета.

Западные анальгетики

О том, что на жителях Украины страны Запада проводили испытания наркотических анальгетиков, в ноября 2023 года отмечал главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко.

По его словам, наркотического анальгетика в назальной форме нет в мире. Следовательно, речь шла об очень современных разработках, пояснял главврач, отмечая, что проведение таких испытаний неподалёку от передовой в Донбассе снизило до минимума возможность «выхода» ненужной информации при неудачном ходе испытаний.

Секретные биолаборатории

Ещё в рамках майского брифинга, проведённого в 2022 году, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, говоря об обнаруженных на Украине биолабораториях, отмечал, что термин «биологическое оружие» включает в себя биологические рецептуры, которые содержат патогенные микроорганизмы и токсины, а также средства доставки и применения указанных рецептур.

В ходе специальной военной операции на территории Украины были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия.

«Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества», — информировал представитель Минобороны России.

«Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов», — пояснял Кириллов,

Тогда же была обнародована информация об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 села Стрелечье в Харьковской области.

«Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения», — подчёркивал Кириллов. По его словам, чтобы американцев не заподозрили в этой деятельности, специалисты «прибывали через территории третьих стран».

В схему оказались вовлечены девять крупных фармацевтических компаний: Pfizer, Moderna, Merck, аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine, AbbVie и Parexel.

Ранее Министерству обороны России стало известно о биологическом проекте Пентагона «Ю-Пи-2», который предусматривал получение на Украине новых штаммов сибирской язвы.

11 декабря 2023 года Кириллов рассказывал, что лаборатории, в которых проводились такие эксперименты, располагались в городах Рубежное, Северодонецк и Херсон. По его словам, американские специалисты изучали восприимчивость местных жителей к зоонозным инфекциям, а также испытывали на них фармакологические препараты. Полученные биологические образцы затем вывозились за рубеж.