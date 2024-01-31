Почти половина граждан России готова установить для себя самозапрет на выдачу кредитов, свидетельствуют данные опроса, который провёл исследовательский центр портала SuperJob.

Иван Шилов ИА Регнум

45% респондентов уже сейчас хотели бы самостоятельно — через «Госуслуги», многофункциональный центр (МФЦ) или банк — внести свою фамилию в «стоп-лист», так чтобы мошенники не смогли оформить кредит или займ на ваши ФИО и паспортные данные.

Законопроект с этими новшествами Госдума приняла в первом чтении 17 января. Судя по тому же опросу SuperJob, само принятие документа поддержали 74% граждан, хотя еще год назад о поддержке инициативы говорили 64%.

Как должен работать самозапрет

Устанавливать и снимать самозапрет можно будет бесплатно неограниченное число раз. А если вы захотите вновь взять кредит, то сделать это можно будет не раньше, чем через два дня после того, как вы отправили запрос на отмену запрета.

Это дает шанс заемщику обдумать свои действия, на случай, если он попал под влияние мошенников, которые хотят оформить на него кредит.

Кроме того, по нынешней версии законопроекта банки-кредиторы и бюро кредитных историй будут проверять гражданина-заемщика на наличие запрета на ссуды не только по паспорту, но и по ИНН.

Ещё одно обязательное условие для получения услуги — СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

Информация о самозапрете будет «висеть» как в бюро общих кредитных историй, так и в личной кредитной истории гражданина, а банки и конторы по выдаче микрокредитов (микрофинансовые организации, МФО) обязаны будут отказать такому клиенту, если он обратится за займом.

Предполагается, что закон вступит в силу в январе 2025 года, а кредиторы должны будут начать работать с заявлениями граждан с января 2026 года.

По предположению экспертов, закон так нескоро вступит в силу, поскольку нужно будет провести большую работу по связке портала «Госуслуг» с банковскими структурами.

А банкам, в свою очередь придется запускать новые автоматизированные сервисы, создать и обслужить которые довольно дорого и сложно.

Три выгоды

В самой идее ввести самозапрет выделяют три положительных момента.

Первый — польза в защите от мошенников. В первую очередь в защите самой уязвимой категории — пожилых людей, которые сами сообщают злоумышленникам свои данные или же переходят по фишинговым («выманивающим» пароли) ссылкам в сообщениях.

Второй момент — банкам и МФО придется тщательнее проверять данные и кредитную историю граждан, ведь кредиторы могут потерять свои деньги.

В-третьих, как ожидается, людям будет проще следить за собственной финансовой дисциплиной — самозапрет может стать удобным ограничениям для людей, которые бесконтрольно берут взаймы и оформляет кредиты на все подряд.

Но высказываются и мнения «против».

Ряд участников упомянутого опроса SuperJob (правда, это было меньшинство, 6%) считают, что государство таким образом пытается переложить ответственность за финансовую безопасность с себя и банков на самих граждан.

Нельзя утверждать, что теперь вся ответственность будет лежать только на клиентах банков, сообщила ИА Регнум бизнес-консультант, экономист Татьяна Талина. Речь идёт о совместном контроле со стороны гражданина и со стороны банка.

Такое самоограничение также должно значительно сузить поле действия для мошенников, отметила Талина. Но вместе с тем она подчеркнула, что «никто не сможет обеспечить полную безопасность».

Не стопроцентная защита от мошенников

Сам по себе самозапрет на кредит системно проблему с мошенничеством не решит, считает глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Например, даже после введения самозапретов махинаторы могут использовать уже имеющуюся схему: оформить в банке онлайн-заявку на кредит на фальшивого заёмщика и указать номер телефона потенциальной жертвы. После этого не с «левого», а с реального телефонного номера банка приходит смс с оповещением об одобрении займа. Человек может не перепроверить информацию и попасться в сети мошенников.

Сейчас мошенники, по телефону «обрабатывающие» жертв (как правило, пожилых), помимо требования «перевести деньги на безопасный счёт» ещё и предлагают оформить кредит, чтобы было надежнее, отмечает Лизан.

Если самозапреты войдут в практику, то злоумышленникам будет сложнее «развести» на кредит. Но это не значит, что деньги на счетах будут в безопасности от мошенников.

«Кредиты впаривать не будут, но похитят деньги со счета», — опасается Лизан.

Пока банки и прочие компании не научатся бороться именно с кражей персональных данных, пока банки не заставят украденные деньги возвращать в досудебном порядке, пока не будет порядка на рынке сим-карт и IP-телефонии, существенно ничего не изменится, перечислил собеседник ИА Регнум.

Банки обязали возвращать средства доверчивым жертвам мошенников. Но проблема в том, что человек в большинстве случаев передает свои данные сам и дает согласие на определенные операции, отмечает собеседник.