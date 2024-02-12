Донецк, 12 февраля, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Всем находящимся в зоне спецоперации военнослужащим предоставят возможность проголосовать на выборах президента России, рассказал «РИА Новости» председатель избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.

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Он отметил, что голосование проводится в сложных условиях, идут активные боевые действия, многие из военнослужащих находятся на линии фронта.

«Я могу с ответственностью заявить и гарантировать, что каждый военнослужащий, который проходит службу на территории ДНР, получит возможность отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации», — подчеркнул Высоцкий.

По его словам, избирательная система ДНР работает с той целью, чтобы право каждого избирателя имело необходимое и достаточное основание для своей реализации. Для военнослужащих будут созданы временные избирательные участки непосредственно на территории воинских частей, в избирательные списки включат всех бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля стало известно, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации завершила этап регистрации кандидатов на выборах президента. За пост президента РФ поборются Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента России пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.