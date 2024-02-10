Москва, 11 февраля, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации завершила этап регистрации кандидатов на выборах президента. За пост президента страны поборются Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

Этап выдвижения для участия в выборах у партийных кандидатов проходил в период с 8 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, у самовыдвиженцев — до 27 декабря. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, 28 декабря число претендентов на выдвижение составило 33, из которых документы предоставили восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

Первым зарегистрированными кандидатами 5 января стали Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Позднее к ним присоединился выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов. Статус зарегистрированного кандидата 29 января получил Владимир Путин (самовыдвиженец).

31 января, к концу этапа предоставления подписей для регистрации из гонки по собственному желанию выбыли Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Свиридова, (Демократическая партия России) и Андрей Богданов (Россия партия свободы и справедливости). 8 февраля ЦИК РФ отказался в регистрации на выборах Сергею Малинковичу («Коммунисты России») и Борису Надеждину («Гражданская инициатива») в связи с высоким процентом брака в сданных подписях избирателей.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля в ходе заседания Центральной избирательной комиссии был утверждён текст бюллетеня для голосования на выборах президента России. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, представленную в бюллетене информацию согласовали с кандидатами. Всего избирательные комиссии напечатают свыше 113 миллионов бюллетеней.

Президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Впервые в истории в голосовании примут участие жители четырёх новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.