Петрозаводск, 12 февраля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Эксперты движения «Корпус «За чистые выборы» провели в Карелии и Ярославской области модельные образовательные интенсивы для будущих наблюдателей за выборами президента России, сообщила 12 февраля пресс-служба платформы «Независимый общественный мониторинг».

Студенты карельских и ярославских вузов познакомились с ролью общественного наблюдателя на выборах, решая практические задания в составе команд, сказано в сообщении.

«Многие участники нашего интенсива были хорошо подготовлены, а кто-то и вовсе имел опыт наблюдения на выборах, что и помогло им в успешном решении кейсов. Уверен, что такие интерактивные практики являются полезным дополнением к профильным курсам по конституционному и избирательному праву, которые изучаются на юридических факультетах», — отметил заместитель председателя Корпуса по правовым вопросам Георгий Багирян.

Интерактивные лекции и квизы позволяют в интересной форме познакомить молодёжь с ролью общественных наблюдателей и создают условия для того, чтобы молодые люди осознали значимость участия в обеспечении прозрачности и законности избирательного процесса, заявил в свою очередь член исполкома Корпуса Неман Рагимов.

Программа показала свою эффективность, это заметно в том числе по отзывам, поступающим от студентов, рассказал член Общественной палаты Волгоградской области, член исполкома Корпуса Антон Лукаш.

«Молодёжь уже заявила не только о желании наблюдать на участках, но и принять участие в работе общественных штабов, выявляя информацию о выборах в социальных сетях, средствах массовой информации, участвуя тем самым в создании системы информационной защиты избирательной системы страны», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года Общественная палата России заключила с общественными объединениями и некоммерческими организациями соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на президентские выборы. Документ подписали представители 55 общероссийских организаций.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.