* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Рязань, 12 февраля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Рязанский областной суд приговорил участника террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Иванкина к 24 годам колонии за двойное убийство. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кадр из видео Максим Иванкин

«Суд в Рязани приговорил участника террористического сообщества «Сеть» Максима Иванкина к 24 годам колонии за двойное убийство. Как сообщал СК, преступление было связано с попыткой Иванкина и ещё одного фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца избавиться от свидетелей», — говорится в сообщении.

В апреле 2017 года Иванкин покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани, информировал СК России. По данным следствия, вместе с ним скрылись трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Двое из них решили вернуться и дать показания, но Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых в лес и убили, говорится в сообщении. Полтавец был объявлен в международный розыск, Иванкин осужден по делу «Сети», уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум 10 февраля 2022 года, фигурантам дела «Сети» назначили до 18 лет колонии. Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семи обвиняемым, среди которых был и Максим Иванкин. Ему назначили 13 лет колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе и покушение на сбыт наркотиков.

Кроме того, суд согласился с версией гособвинения и признал «Сеть» межрегиональной террористической организацией. Она была создана в 2016 году и включала ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.