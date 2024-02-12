Купянск, Украина, 12 февраля, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Расчёт 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожил на купянском направлении миномётный расчёт ВСУ. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёт «Гвоздики» незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил миномётный расчёт подразделения ВСУ», — приводит «РИА Новости» сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что точные координаты огневой позиции миномётного расчёта противника были выявлены разведкой артиллерийского подразделения в ходе контрбатарейной борьбы. Координаты расположения цели были оперативно переданы расчёту гаубицы 2С1 «Гвоздика» для нанесения огневого поражения.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 11 февраля, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 210 человек личного состава. Кроме того, российские военные отразили пять атак противника в районах Табаевки, Ивановки и Синьковки в Харьковской области.