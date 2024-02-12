Москва, 12 февраля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении подать судебный иск в отношении телеканала НТВ в связи с выходом двухсерийного фильма о ней. Об этом Собчак сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ксения Собчак

Телеканал НТВ выпустил двухсерийный фильм о Собчак в рамках передач «ЧП. Расследование» и «Новые русские сенсации». На сайте телеканала в описании фильмов указано, что речь в них идёт как о личной жизни блогера, так и о её участии в политической жизни России. Кроме того, в фильме затрагивается тема зарубежной недвижимости Собчак и её двойного гражданства.

В частности, в фильме опровергаются заявления Собчак о якобы нелегитимности референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по результатам которых регионы воссоединились с Россией.

В свою очередь, Собчак назвала содержание фильмов о ней «отчаянной натяжкой совы на глобус» и заявила о намерении подать в суд на телеканал НТВ.

«Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей», — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Собчак добавила, что увидела в фильме «пережевывание» её личной жизни, «фантазии и небылицы», а часть материалов взята из её социальных сетей и выдана за журналистское расследование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кинорежиссёр, народный артист России Никита Михалков опроверг обвинения телеведущей Ксении Собчак в доносительстве президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.