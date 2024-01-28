Москва, 29 января, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Обвинения журналистки Ксении Собчак в доносительстве президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой опроверг кинорежиссёр, народный артист России Никита Михалков 28 января в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум «Голая» вечеринка

Михалков отметил, что возможность встречаться с российским лидером ему выпадает нечасто. На этих встречах, по словам Михалкова, есть «более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор».

Михалков также отметил бесстрашие Собчак, принявшей участие в скандальной вечеринке.

«В отличие от Вас филёрство — не мой конёк, и поэтому для того, чтобы узнать автора упоминаемой Вами статьи, советую Вам направить запрос в соответствующие органы», — добавил кинорежиссер.

Михалков ответил на заявление Собчак, которая в своём Telegram-канале обвинила кинорежиссёра в том, что это якобы именно он рассказал Путину о скандальной «голой» вечеринке и показал президенту России видеозапись с мероприятия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления участников «голой» вечеринки о том, что мероприятие было закрытым, указала, что организаторы мероприятия сами пригласили прессу и активно давали интервью журналистам.