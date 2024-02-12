Найроби, 12 февраля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Кенийский спортсмен Келвин Киптум погиб в дорожной аварии на юго-западе Кении, ему было 24 года. Об этом сообщило интерент-издание Nation Africa

Katie Chan Келвин Киптум

Атлет являлся действующим обладателем мирового рекорда по марафону.

ДТП произошло поздно вечером 11 февраля в округе Каптагат. Киптум сам управлял автомобилем Toyota Premio, в котором кроме него находись ещё два человека — тренер спортсмена и девушка.

Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. Наставник Киптума погиб вместе с ним. Девушку доставили в больницу с серьёзными травмами.

8 октября 2023 года на марафоне в Чикаго Киптум пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 35 секунд и установил рекорд мира. Он также стал победителем марафонского состязания в Лондоне.

Киптум должен был принять участие в марафоне в Роттердаме, который намечен на 14 апреля 2024 года. Кроме того, Кения включила его в состав своей сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже.