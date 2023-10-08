Чикаго, США, 8 октября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Кенийский легкоатлет Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за два часа и тридцать пять секунд, сообщило 8 октября NBC Sport.

Li Ying/XinHua/globallookpress Легкоатлет Келвин Киптум

Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 м и побил мировой рекорд соотечественника Элиуда Кипчоге, установленный на Берлинском марафоне 2022 года. Кипчоге тогда преодолел дистанцию за два часа и одну минуту.

Кенийскому спортсмену 23 года, он пробежал три марафона в карьере, и все за последние 10 месяцев. Легкоатлет показал три из шести самых быстрых результатов в истории –2:01:53 в Валенсии, а затем 2:01:25 в Лондоне.

Вторым среди мужчин в Чикагском марафоне пришёл Бенсон Кипруто. Дистанцию он преодолел за два часа четыре минуты.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре более 500 тысяч спортсменов из 84 регионов приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2023». В этом году к «Кроссу нации» впервые присоединились жители Херсонской и Запорожской областей — сотни человек вышли на старты в Скадовске и Мелитополе.