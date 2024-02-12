Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) 12 февраля по ситуации на Украине в связи с годовщиной подписания Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Un.org Дмитрий Полянский

«На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — пояснил Полянский.

Российский дипломат указал, что темой обсуждения станет провал из-за действий западных членов СБ реализации важнейшей задачи по урегулированию конфликта. Заседание назначено на 10:00 по времени Нью-Йорка (18:00 мск).

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали в Минске 12 февраля 2015 года Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ был заранее согласован с главами стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Соглашениями предусматривались всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений для создания в регионе зоны безопасности шириной не менее 50 км. Кроме того, ключевыми положениями документа являлись проведение конституционной реформы и децентрализация власти на Украине. Киев не только саботировал Комплекс мер, но и отказался вести прямой диалог с провозглашенными в 2014 году Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, киевские власти подписали Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались.

Российский лидер подчеркнул, что отказ от исполнения Минских соглашений, где был изложен план мирного урегулирования в Донбассе, послужил триггером для последних событий. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации, но Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив РФ начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.