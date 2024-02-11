Хельсинки, 12 февраля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Александера Стубба с победой на выборах президента Финляндии поздравил действующий финский лидер Саули Ниинистё 12 февраля в социальной сети Х (ранее Twitter).

Jontts Саули Ниинистё

«Созвонился с Александером Стуббом и Пеккой Хаависто. За всеми кандидатами стоят отличные и честные кампании, было очень приятно следить за дебатами. Еще раз поздравляю Стубба с избранием на пост 13-го президента Финляндской Республики», — написал Ниинистё.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат от Национальной коалиционной партии и бывший финский премьер-министр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии.

Как сообщило министерство юстиции страны, после обработки 100% бюллетеней Стубб набирает 51,6% голосов избирателей. Его сопернику по второму туру экс-лаве МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто удалось получить 48,4% голосов.

Явка во втором туре составила 70,7%. В соответствии с финским законодательством, президента этой республики избирают на 6 лет. Новый, 13-й президент Финляндии вступит в должность 1 марта.