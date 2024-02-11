Москва, 11 февраля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В этом году в Москве проведут капитальный ремонт 2334 жилых домов. Также в них заменят 2642 лифта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

Программа капитального ремонта многоквартирных домов стартовала в столице в 2015 году. За это время отремонтировали 13,9 тысячи зданий, поменяли более 45,2 тысячи лифтов.

Теперь в домах, находящихся на балансе фонда капитального ремонта, не осталось подъёмников, которые работают более 25 лет.

В прошлом году работы по капремонту прошли в 2309 домах, где заменили 3866 лифтов.

Как сообщало ИА Регнум, более 800 крыш многоквартирных домов капитально отремонтировали за прошлый год в столице. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, все работы в рамках капремонта проводили с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.

Глава Комплекса городского хозяйства рассказал, что скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично. Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.