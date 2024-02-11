Пожар на центральном рынке в городе Майском в КБР полностью потушили
Нальчик, 11 февраля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Крупный пожар на центральном рынке в городе Майском в Кабардино-Балкарии полностью ликвидировали. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба МЧС.
«Пожар на рынке в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.
По уточнённым данным МЧС, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 февраля пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Майском. Отмечалось, что сейчас спасатели начали проливку и разборку конструкций на месте возгорания.
Пожар на центральном рынке в городе Майском в Кабардино-Балкарии вспыхнул утром 11 февраля. По информации МЧС, загорелась кровля торгового павильона.
Ранее в этот же день вспыхнувший в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, в результате него нет пострадавших.