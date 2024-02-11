Крупный пожар вспыхнул на рынке в Кабардино-Балкарии
Майский, Кабардино-Балкария, 11 февраля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В городе Майском в Кабардино-Балкарии на площади 2 тыс. кв. м вспыхнул пожар на рынке, сообщили 11 февраля в МЧС.
«Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что загорелась кровля торгового павильона на центральном рынке. В тушении пожара задействовали 42 пожарных и 10 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 февраля пожар вспыхнул в гостиничном комплексе в Тольятти в Самарской области. В результате пострадали два человека. По данным мэра города, одного из пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, второй отказался от госпитализации.
Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В МЧС заявили, что к ликвидации пожара привлекли 105 огнеборцев и 29 единиц служебной техники.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане «Небо» на территории гостиничного комплекса.