Тольятти, Самарская область, 11 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Причиной пожара в гостинице в Тольятти (Самарская область), по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в ресторане «Небо», который находится на территории гостиничного комплекса, сообщил мэр города Николай Ренц.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Вчера в 23:00 (22:00 мск) возник пожар в ресторане «Небо», расположенном на набережной шестого квартала… Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание», — написал он в Telegram-канале 11 февраля.

Как передавало ИА Регнум, при пожаре в гостиничном комплексе на улице Спортивной, 23 на набережной Волги в Тольятти пострадали два человека. По словам мэра города, одного из пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, второй отказался от госпитализации. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В ночь на 11 февраля в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 105 огнеборцев и 29 единиц служебной техники.