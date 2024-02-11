Тольятти, Самарская область, 11 февраля, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Пожар в здании гостиничного комплекса локализован в Тольятти Самарской области. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Пожар локализован на площади 800 квадратных метров», — уточняется в сообщении.

По уточнённым данным, пожар произошёл в кафе «Небо», расположенном на территории гостиничного комплекса на улице Спортивной, 23. Кафе находится на набережной Волги и 10 февраля на территории комплекса проходил фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля», на который съехалось около 200 гостей и участников.

Отмечается, что к приезду пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, два человека пострадали. Один пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения», второй пострадавший от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Следственный комитет Самарской области и прокуратура организовали проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тольятти при пожаре в гостиничном комплексе пострадали два человека. К ликвидации пожара привлечены 105 человек и 29 единиц техники.