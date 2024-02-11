Дальнереченск, Приморский край, 11 февраля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека обратились в больницу из-за отравления после посещения кафе в Дальнереченске в Приморском крае, сообщила в своём Telegram-канале региональная прокуратура.

Minzdrav.gov.ru В больнице

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита», — уточнили в ведомстве.

Обращения к медикам происходили в период с 5 по 10 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля прокуратура Дагестана проинформировала о том, что шесть человек, в том числе трое детей, попали в больницу из-за пищевого отравления. Все они накануне посещали кафе в Казбековском районе республики.

Правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего. Оно находится на контроле республиканской прокуратуры.

11 января стало известно, что в Екатеринбурге около 200 человек заразились норовирусом после посещения Арт-кафе FEST 12. Они посещали заведение ещё 24 декабря, отмечая там Новый год.