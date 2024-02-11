Красный Лиман, ДНР, 11 февраля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за сутки поразили около 100 целей ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«За сутки огневое поражение нанесено по около 100 выявленным целям ВСУ, из них более 50 — позиции полевой артиллерии, четыре опорных пункта и 40 районов скопления живой силы и огневых средств», — приводит его слова агентство ТАСС.

Он отметил, что на Червонодибровском участке российские подразделения при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате боевых действий противник потерял до 140 человек личного состава, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-30 и три автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что украинская армия за неделю потеряла на краснолиманском направлении до 1500 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия. Кроме того, ВС России за неделю улучшили положение по переднему краю, отразив 14 атак противника.