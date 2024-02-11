Париж, 11 февраля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) проведут 12 февраля встречу, на которой объявят о новом сотрудничестве в рамках информационной борьбы против России, заявил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне в интервью газете Ouest-France.

European Parliament Стефан Сежурне

Он утверждает, что Германия, Польша и Франция стали жертвами одной и той же стратегии. Глава МИД рассказал о якобы имеющихся доказательствах этому.

Также, по словам Сежурне, в будущем Франция, Германия и Польша хотят рассказывать своим гражданам об инструментах дезинформации и различного рода информационных атаках. Кроме того, Сежурне отметил, что Париж, Берлин и Варшава планируют расширять сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая экологию и верховенство права.

Он также добавил, что оборонное сотрудничество Франции, Германии и Польши в рамках Веймарского треугольника не призвано заменить Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля 2024 года французский отставной генерал Николя Ришу заявил о необходимости для западных стран активно распространять недостоверные сведения и навязывать их миру. По его словам, такая деятельность поможет Западу в противостоянии информационной повестке дня, которую продвигает Россия.

10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса готовиться к конфронтации с Россией, которая способна затянуться на десятилетия. Он указал на необходимость увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе.