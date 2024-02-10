Париж, 10 февраля, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Запад должен активно распространять недостоверные сведения, чтобы бороться с продвигаемой Россией повесткой дня, заявил в эфире телеканала LCI французский генерал в отставке Николя Ришу.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Во Франции он командовал седьмой бронетанковой бригадой. Ришу высоко оценил ту информацию, которую предоставляет Россия.

Генерал отметил, что западные страны пребывают наполовину в панике. Он считает, что Западу следует продвигать свои нарративы, активно наполняя их фейками и навязывая миру.

Своё заявление бывший командующий бригадой сделал после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января 2023 года бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что коллективный Запад лжёт России, и у западных стран является это приемлемым. Кроме того, эксперт добавил, что эти государства демонизируют русских и не могут воспринимать Владимира Путина в соответствующем историческом контексте.

27 июля Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, что на протяжении десятилетий и столетий Запад сделал своей практикой распространение неправды. Он привел в пример оценки со стороны недоброжелателей России.

23 сентября глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН назвал Запад империей лжи. Он отметил, что западные страны привыкли смотреть на остальной мир свысока и берут на себя невыполняемые обязательства.