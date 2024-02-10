Катания, Италия, 10 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Несколько мигрантов из Египта в итальянском городе Катания напали на 13-летнюю школьницу и изнасиловали её. Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNN.

EPA/ТАСС

Уточняется, что преступление произошло в общественном туалете. По подозрению в его совершении, по информации полиции, задержали семь граждан Египта.

В числе напавших на ребёнка были не достигнувшие 18-летнего возраста, следователям предстоит установить обстоятельства преступления. Данных о состоянии пострадавшей девочки нет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января в Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании десятилетней девочки мужчину. Мать ребёнка написала заявление в полицию, в котором обвинила в этом своего ранее судимого 33-летнего сожителя.

В городе Азове Ростовской области задержали 37-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, которых заподозрили в изнасиловании их знакомой, приглашённой на «семейный праздник». Отмечалось, что изнасилования и избиения женщины происходили на глазах семилетней дочки хозяйки квартиры.