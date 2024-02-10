Бердянск, Запорожская область, 10 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Взрывы в городе Бердянске в Запорожской области вызваны плановыми работами по уничтожению боеприпасов, сообщили 10 февраля оперативные службы региона.

Евгений Биятов/РИА Новости

В оперативных службах Запорожской области сообщили, что работы по уничтожению боеприпасов проходят с соблюдением всех мер безопасности. Взрывные работы проходили в 12:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ распространили информацию о взрывах в ночь на 10 февраля в Одессе, Очакове (Николаевская область) и Харькове. Утром одесские власти сообщили о повреждении в порту инфраструктурного объекта.

Российские военные в ходе спецоперации освободили Бердянск от ВСУ 28 февраля 2022 года. ВСУ продолжают обстрелы города. Оперативные службы Запорожской области 13 января сообщили о двух сбитых над Бердянском украинских ракетах.