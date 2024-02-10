Анахайм, США, 10 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Канадский нападающий хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отличился тремя голевыми пасами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Анахайм «Дакс».

Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press Коннор Макдэвид

Игра прошла на льду «Хонда-центра» в Анахайме и закончилась победой гостей со счётом 3:5.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче хет-трик Эвандер Кейн (30-я, 33-я и 59-я минуты), Зак Хайман (49-я) и Леон Драйзайтль (51-я). У проигравших шайбы забросили Кэм Фаулер (19-я) и оформивший дубль Райан Строум (30-я и 44-я).

После трёх набранных в матче с «Дакс» очков в активе Макдэвида 921 очко (324 шайбы + 597 голевых передач) в 614 матчах. Таким образом, хоккеист обошёл по числу набранных очков двукратного обладателя Кубка Стэнли российского хоккеиста Павла Дацюка, у которого 918 очков (314 шайб + 604 передачи) в 953 играх в составе «Детройт Ред Уингз» (2001–2016 годы).

Канадец занимает четвёртое место в списке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ с 71 очком (21 шайба + 50 голевых пасов) в 45 матчах. В минувшем сезоне его признали лучшим бомбардиром и самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января «Эдмонтон» переиграл в овертайме команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:2. Макдэвид отличился в матче одной результативной передачей, что позволило ему набрать 907-е очко в карьере.

В результате этого канадец вошёл в четвёрку лучших бомбардиров за всю историю «Ойлерз».