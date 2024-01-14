Монреаль, Канада, 14 января, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл в овертайме команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 1:2.

IMAGO. Larry MacDougal/Global Look Press Коннор Макдэвид

Игра состоялась на льду «Белл-центра» в Монреале.

Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1, в составе «Канадиенс» шайбу забросил Коул Кофилд (2-я минута в большинстве), у «Ойлерз» отличился Леон Драйзайтль (41-я). Победу гостям в овертайме принесла шайба Эвана Бушара (63-я, в большинстве).

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счёт во встрече один голевой пас. Это позволило ему набрать 907-е очко в матчах за «Ойлерз» и войти в четвёрку лучших бомбардиров в истории команды, опередив Глена Андерсона (906).

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 января российский форвард хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 800 очков за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист отдал две результативные передачи в матче с «Бостоном» (7:3 в пользу «Брюинз»), став десятым российским хоккеистом, достигшим этого показателя.

Также 30-летний хоккеист из России стал четвёртым в истории «Тампы» хоккеистом с 800 очками за карьеру в составе «Лайтнинг».