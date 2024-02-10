Манила, 10 февраля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил 10 февраля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в 03:22 по Всемирному координированному времени (06:22 мск). Эпицентр располагался в 29 км на юг от города Бутуана (проживает около 310 тысяч человек) и в 25 км на запад от города Баюгана (проживает около 41 тысячи человек)

Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что учёные из Института ядерных исследований РАН рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение. Частицы лёгкой тёмной материи, невидимой для любых телескопов, способны формировать подобия астероидов, которые при проходе сквозь Землю вызовут землетрясение.