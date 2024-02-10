Москва, 10 февраля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Российские учёные разработали новые материалы, позволяющие создавать уникальные по защитным свойствам бронежилеты, необходимые для российских военных, заявил в интервью «РИА Новости» глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам… Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите», — сказал Красников.

Глава РАН подчеркнул, что процесс разработки оказался крайне сложным, поскольку к бронежилетам предъявляют высокие требования. Так, при минимально возможном весе снаряжение должно иметь уникальные защитные показатели как от осколочных, так и от пулевых ранений.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что гособоронзаказ на 2024 год существенно увеличен и полностью финансово обеспечен. Глава государства отметил, что с начала проведения специальной военной операции значительно увеличились поставки в воска артиллерийских снарядов, беспилотных летательных аппаратов и танков.