Лондон, 17 ноября, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Жалобы на домогательства со стороны коллег-мужчин поступили от шестидесяти высокопоставленных сотрудниц минобороны Великобритании заместителю главы военного ведомства Дэвиду Уильямсу. Об этом 16 ноября сообщает The Guardian.

Army.mil Домогательство

В письме, которое пострадавшие женщины написали Уильямсу, они заявили, что их «повседневная профессиональная жизнь осложняется из-за поведения, которое в общественной жизни считалось бы токсичным и неуместным, но к которому относятся терпимо в Минобороны».

По словам сотрудниц, они на постоянной основе подвергаются уничижительным высказываниям и сталкиваются с сексуальными домогательствами, в том числе навязчивые взгляды, комментарии сексуального характера касательно внешнего вида и одежды. Инциденты, которые описывают сотрудницы, происходили, по их уверениям, как в штаб-квартире военного ведомства в Лондоне, так и на зарубежных базах.

При этом сотрудницы минобороны указали, что попытки выступить против неприемлемого поведения мужчин-коллег в большинстве случаев сводились к минимуму и не давали видимых результатов.

В своём ответном письме замглавы минобороны Британии написал о своей глубокой обеспокоенности возникшей проблемой и заверил женщин, что все необходимые меры будут приняты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что майора британской армии Дункана Уиггинса отстранили от службы из-за неподобающего поведения, порочащего честь мундира. Майора обвиняют в том, что он занимался сексом с двумя женщинами на балу в казармах Робетсона после того, как его супруга, мать двоих маленьких детей, покинула вечеринку.

Отмечается, что подобные случаи не редкость в британской армии, где вечеринки похожи на Рим эпохи упадка. Военнослужащие проводят вечеринки с большим количеством алкоголя, под воздействием которого вежливые джентльмены превращаются в животных.