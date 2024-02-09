Кишинёв, 9 февраля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В селе Старые Биличены в Сынжерейском районе в Молдавии пропала вторая из трёх скульптур с памятника на братской могиле советских солдат. Об этом 9 февраля сообщил в Telegram-канале глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович

«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока неизвестно, когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке», — написал он.

Памятник посвящён жителям села, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. Петрович отметил, что в Молдавии нет бандеровцев, но уничтожение памяти о героях войны по-тихому продолжается. Оргкомитет направил заявление о происшествии в Генпрокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, в Молдавии регулярно оскверняют памятники советским солдатам, освободившим республику от фашистских завоевателей. В марте 2023 года нападению вандалов подвергся памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района. Посольство России в Кишинёве осудило вандализм и призвало наказать виновных.

При этом в Молдавии возводят памятники в честь румынских пособников оккупантов, пришедших в республику вместе с немецкими нацистами. В августе такой мемориал установили в селе Слобозия-Хородиште в Резинском районе. Местные власти устроили торжественную церемонию по этому поводу.