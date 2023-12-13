Москва, 13 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина. На ее базе расположился Московский урологический центр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В рамках президентского национального проекта по здравоохранению мы продолжаем активную модернизацию московской медицины. Сегодня запускаем сразу два медицинских центра. Оба они на территории Боткинской больницы», — пояснил градоначальник. «Это флагманский центр, который будет в основном работать на пациентов, которых привозят по экстренной помощи, на неотложных пациентов», — добавил Сергей Собянин.

Градоначальник выразил надежду, что ввод нового флагманского центра радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания пациентов.

«И второй проект — это урологический центр. По сути дела, на территории Боткинской больницы даже не просто один центр создается, а кластер, потому что все возможности Боткинской больницы, прекрасная технология урологического центра, совмещенные вместе, конечно, дадут большую синергию», — заявил Собянин. «Поэтому я поздравляю москвичей, которые получат качественную медицинскую помощь, и, конечно, коллектив Боткинской больницы, который получит новые возможности комфортной и современной работы», — сказал мэр. Сергей Собянин отметил, что получить лечение в урологическом центре смогут не только москвичи, но и пациенты из регионов.

«Это будет направлено на обслуживание всех жителей России. Мы знаем, что даже в наших клиниках 20–30% — это пациенты из других регионов, которых мы с удовольствием принимаем», — подчеркнул Сергей Собянин.

В свою очередь, руководитель Московского урологического центра Боткинской больницы, главный внештатный специалист уролог департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь заявил, что в центре развивается роботическая программа.

Мэр Москвы рассказал, что на базе Боткинской больницы и ряда других клиник создается крупнейший в стране роботизированный центр. «Мы специально настраиваем тарифы, чтобы роботические операции были выгодны не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения экономики. Мы создали специально программу по работе с роботизированными системами. В следующем году в Москву поступят к существующим четырем таким системам еще семь. И это будет крупнейший роботизированный центр в нашей стране на базе Боткинской больницы, центра Логинова и ряда других больниц», — пояснил градоначальник.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что масштабный проект модернизации Боткинской больницы приближается к своему завершению. «Можно сегодня сказать, что в основном модернизация, реконструкция Боткинской больницы завершается. Осталось буквально два–три небольших корпуса, но основные сегодня уже введены», — уточнил Сергей Собянин.

Главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин добавил, что с вводом новых двух центров больница получила 13 современнейших научно-практических центров. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство семиэтажного флагманского центра ГКБ имени Боткина площадью 16,4 тыс. кв. м было начато в июне 2020 года и завершено в декабре 2023 года.