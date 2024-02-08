Бостон, США, 8 февраля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Два пассажирских самолёта авиакомпании JetBlue столкнулись на взлетно-посадочной полосе во время обработки против обледенения. Инцидент произошёл в аэропорту Бостона. Об этом сообщил телеканал CBS.

Кадр из видео

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал. Оба самолёта сняли с рейсов. Один должен был вылететь из Массачусетса в Лас-Вегас. Второй направлялся в Орландо. Пассажиров пересадили на другие лайнеры.

Как утверждает телеканал, левое крыло одного самолета ударилось о горизонтальный стабилизатор в хвосте другого около 6:40 утра.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля в Японии два самолёта с пассажирами на борту столкнулись на взлётной полосе. Инцидент произошёл в городе Осака. Лайнеры компании All Nippon Airways столкнулись вовремя маневрирования.

В обоих воздушных судах находились пассажиры и члены экипажа, в результате происшествия никто не пострадал.