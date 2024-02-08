Никополь, Украина, 8 февраля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В городе Никополе при обстреле автомобиля погиб заместитель мэра, сообщили 8 февраля в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.

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«По факту убийства заместителя мэра города Никополя начато расследование», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц города Никополя в Днепропетровской области злоумышленники расстреляли автомобиль, в котором находился замминистра. Фамилию погибшего в ведомстве не раскрыли. Сообщается однако, что мужчина погиб на месте. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

По данным украинских СМИ, погибшим мог оказаться Виталий Журавлёв.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году на Украине убили оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка. Его нашли застреленным. По словам жены чиновника, мэра вытащили из дома люди в камуфляжной одежде.

В декабре 2023 года в подмосковной деревне Супонево нашли мёртвым бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Его убили выстрелом в упор 6 декабря. На Украине Киву заочно признали виновным по нескольким статьям ― за госизмену, призывы к захвату власти на Украине, публичное использование советской символики.