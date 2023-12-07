Москва, 7 декабря, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Широко известный на Украине общественный деятель, политик — бывший депутат Верховной рады Илья Кива был убит выстрелами в упор 6 декабря в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. На розыск убийц и расследование уголовного дела были брошены лучшие следователи.

Иван Шилов ИА Регнум Илья Кива

По сообщению правоохранителей, на данный момент установлено, что неизвестный стрелял в Киву из неустановленного оружия. Мужчина скончался на месте. Тело было обнаружено в парке на снегу на территории отеля «Величъ Кантри Клаб» с двумя пулевыми ранениями.

Рабочая версия — убийца стрелял два раза за спиной жертвы. Одна из пуль попала в голову, другая — в область сердца.

Поиски убийцы и причастных ведутся в Московской области и ряде других регионов ЦФО.

При этом Telegram-канал УНИАН сообщил, что убийство Ильи Кивы — операция Службы безопасности Украины.

Ещё днём, 6 декабря Кива написал в своём Telegram-канале ZOV КРОВИ сообщение, в котором предположил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому лучше сейчас свести счёты с жизнью.

«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков», — написал Кива.

Как сообщало ИА Регнум, Лычаковский районный суд Львова 13 ноября 2023 года вынес обвинительный приговор Илье Киве. Его заочно признали виновным по нескольким статьям ― за госизмену, призывы к захвату власти на Украине, публичное использование советской символики. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества.

Ранее против Кивы возбудили уголовное дело за госизмену после того, как он в видеообращении поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, назвав его «великим правителем».

В апреле Кива заявил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России. Заявление последовало после того, как Киев объявил о намерении обратиться к Москве с требованием о выдаче политика. Бывший парламентарий высказал уверенность, что украинские власти хотят его ликвидировать.