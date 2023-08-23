Москва, 23 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Правительство Москвы заключило соглашение со Сбербанком о взаимодействии и сотрудничестве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Документ был подписан на Московском урбанистическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM «Сбербанк»

После того, как инвестор заключает с городом договор в рамках программы КРТ, он предоставляет банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств.

«Интерес к программе комплексного развития территорий продолжает расти. Сегодня привлеченные по результатам торгов инвесторы и правообладатели недвижимости реализуют уже 16 проектов комплексного развития территорий», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ежегодный бюджетный эффект по итогам редевелопмента этих площадок оценивается в 21,5 млрд рублей. «Соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии для инвесторов, с которыми город заключает договоры о комплексном развитии территорий, расширить линейку банковских продуктов и выбрать методические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов, планирующих получение банковского финансирования на проекты комплексного развития территорий», — отметил он.

Заключенное между Москвой и Сбербанком соглашение предусматривает совместную работу для повышения доступности кредитования и развитие инструментов финансирования. Также соглашение призвано повысить информированность о программе и доступных инструментах для инвесторов.

«Сбербанк поддерживает инициативы правительства Москвы и усилия столичного бизнеса, направленные на развитие социальной инфраструктуры, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение качества жизни москвичей», — прокомментировал вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников. Он добавил, что Сбер уже утвердил два проекта совокупным объемом финансирования 37 млрд рублей.