Москва, 8 февраля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Российские власти бьют тревогу из-за угрозы военного столкновения на Корейском полуострове, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

«Российская сторона неоднократно била тревогу по поводу резкого роста напряженности и рисков прямого военного столкновения на Корейском полуострове», — сказал замглавы МИД РФ в интервью ТАСС, которое опубликуют 8 февраля.

Он отметил, что в этом субрегионе наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников. Руденко напомнил, что американская сторона совместно с Южной Кореей и Японией без каких-либо пауз проводит совместные военные маневры, включая те, в которых предполагается задействование стратегических вооружений.

Замминистра отметил, что в рамках этих учений отрабатываются превентивные и обезглавливающие удары по КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января газета The New York Times написала о том, что власти США не исключили возможности вооружённого конфликта на Корейском полуострове в течение ближайших месяцев. В Вашингтоне считают, что военные действия якобы начнёт КНДР, которая будто бы делает всё более агрессивные заявления.

29 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало США пиратской державой за её действия. В ЦТАК указали на то, что Соединённые Штаты без каких-либо колебаний грабят ресурсы других стран.