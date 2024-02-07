Берн, 7 февраля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Расследование с целью выяснить продавала ли компания Destinus беспилотники Украине, нарушая эмбарго на продажу оружия воюющим странам, инициировала Швейцария. Об этом 7 февраля заявила официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Франсуаза Шанц в беседе с «РИА Новост и».

(сс) Kecko

Шанц прокомментировала заявление основателя швейцарской компании Destinus и экс-владельца «Техносилы» Михаила Кокорича, которое он сделал в январе в интервью французскому журналу Challenges. Кокорич утверждал, что его компания продает Украине сотни беспилотников. Бизнесмен отказался от гражданства России, пояснив, что у него возникли «фундаментальные разногласия» с политикой российских властей.

«SECO не может занять позицию в данный момент. В настоящее время выясняется, было ли нарушено швейцарское законодательство», — сказала Шанц в беседе с агентством.

Власти Швейцарии отказались от поставки оружия обеим сторонам конфликта, ссылаясь на нейтральный статус. Как уточнили власти страны, Швейцария может отказать в реэкспорте военной техники и вооружения, если страна, для которой они предназначены, вовлечена в международный военный конфликт. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль подчеркнула, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен, так как ждя этого нужны изменения в законодательстве.

Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, но присоединилась к санкциям против России, а также соблюдает введённый западными странами потолок цен на российскую нефть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет Федерации выразил протест против поставок странами Запада Вооружённым силам Украины оружия, убивающего мирных жителей и разрушающего гражданскую инфраструктуру в России. Сенаторы указали на ответственность Великобритании, США, Германии, Франции, Чехии и других государств — членов НАТО и ЕС. В этой связи Совет Федерации призвал страны — члены НАТО и Евросоюз принять меры по прекращению поставок оружия украинской армии.

В Минобороны России в свою очередь напомнили, что вооружение, передаваемое Киеву, в конечном итоге попадает в руки террористов. Поставки Запада затягивают конфликт и сказываются на стабильности в Европе и мире.

Как указал американский журналист Сеймур Херш, ВСУ получают западное оружие и сбывают его на чёрном рынке.

Россия неоднократно указывала, что, накачивая Украину оружием, Запад только затягивает конфликт и увеличивает число погибших украинских военных.