Киев, 7 февраля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. От 40 до 50 украинских детей, на которых проводили клинические испытания новой вакцины от коронавируса американской фармкомпании Pfizer, погибли, сообщило 6 февраля онлайн-издание The Chicago Chronicle.

Иван Шилов ИА REGNUM

Испытания проходили в киевском филиале Pfizer, сотрудница которого рассказала о проведённом на детях клиническом исследовании. Отмечается, что испытания проходили с нарушениями медицинских и этических стандартов.

Информация об этих испытаниях появилась в начале месяца. Сотрудница киевского филиала Pfizer Анна Сахно опубликовала в TikTok серию видео и рассказала, что обычно подразделение, в котором она работает, покупает и распространяет препараты на Украине без клинических исследований.

Тем не менее испытания проходят, причём в режиме строгой секретности, и лишь немногие, в том числе в украинском минздраве, знают о них. Медсёстры, которые делают прививки, считают, что прививают детей от гриппа. Вакцину от коронавируса таким образом испытывают на детях 5-11 лет. Смертность от такой вакцинации составила 4–5%, то есть из тысячи привитых детей умерли, предположительно, 40–50 человек.

По словам Сахно, обычно Pfizer проводит исследования в строгом соответствии с международными протоколами. Но в случае с киевским филиалом ситуация другая.

На начальных этапах пандемии Covid-19 на Украине детям до 12 лет не разрешали делать прививки. Однако в 2022 году после переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского с крупными фармацевтическими компаниями минздрав Украины разрешил вакцинацию детей 5 -11 лет. Именно эти возрастные группы детей участвовали в клинических испытаниях вакцины Pfizer.

По данным Сахно, Pfizer получила прямой доступ к данным украинского минздрава, и это позволило фармкомпании использовать для испытаний несколько киевских больниц. Эти отношения между фармацевтическим гигантом и системой здравоохранения Украины, похоже, сохраняются даже после завершения пандемии COVID-19, заявила сотрудник филиала.

Несмотря на обнаружение этих нарушений на ранних стадиях испытаний и удручающе высокий уровень госпитализаций и смертельных исходов, Pfizer упорно продолжает эти эксперименты, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов 7 апреля прошлого года заявил, что американскую вакцину против Covid-19 компании Pfizer выпустили в оборот с серьёзными побочными эффектами. Это стало возможным в результате сговора американских чиновников с производителями вакцины.

Вакцина имеет серьёзные побочные эффекты, в том числе повышенный риск возникновения патологий сердечно-сосудистой системы. По данным исследований, которые опубликовали в начале 2022 года журнале Annals of Internal Medicine, прививка вакциной Pfizer примерно в три раза увеличивает риск различных форм воспаления тканей сердца.