Москва, 7 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Вакцину от коронавирусной инфекции Pfizer выпустили в оборот с серьёзными побочными эффектами из-за сговора американских чиновников с производителями препарата. Об этом 7 апреля заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

«По имеющейся у нас информации, сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины Pfizer позволил запустить в обращение препараты с серьёзными побочными эффектами», — сказал он.

Кириллов подчеркнул, что на момент выпуска препарата в оборот у производителя вакцины имелись реальные доказательства того, которые подтверждали повышенный риск возникновения серьёзных патологий сердечно-сосудистой системы после прохождения вакцинации.

Кроме того, начальник РХБЗ уточнил, что с помощью этого чиновники из американских федеральных агентств «впоследствии занимают ключевые должности в фармацевтических компаниях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирилов рассказал, что в США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине. Также американская сторона развивает программу по подготовке украинских биологов.