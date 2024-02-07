Вашингтон, 7 февраля, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продолжают поставки Украине военного оборудования и вооружения, закупаемого в рамках программы USAI, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжаются», — сказала она.

Напомним, что в декабре власти США истратили все имевшиеся средства на помощь Украине, а Конгресс пока не утвердил законопроект о новом бюджете. Программа USAI, в отличие от инициативы DPA, в рамках которой Киев получал вооружение со складов Пентагона, предполагает закупки нового вооружения на рынке.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Украина оказалась в отчаянном положении из-за прекращения помощи с американской стороны, и призвал Конгресс как можно скорее согласовать компромиссный законопроект о бюджете для охраны государственной границы и помощи Украине и Израилю. По словам главы американского государства, без помощи Вашингтона у Киева с каждым днём сокращаются запасы снарядов и средств противовоздушной обороны.