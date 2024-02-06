Вашингтон, 6 февраля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Украина оказалась в отчаянном положении из-за того, что США прекратили оказывать ей военную помощь, заявил 6 февраля американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Каждая неделя, каждый месяц, без помощи Украине, означает, что у неё остаётся меньше снарядов, меньше средств ПВО, меньше инструментов, с помощью которых Украина может противостоять натиску России», — сказал американский лидер.

Он потребовал от Конгресса немедленно согласовать законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю, а также выделение средств на укрепление границы с Мексикой.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп 5 февраля раскритиковал разработанный американским сенатом законопроект, который предполагает согласование одним пакетом дополнительных средств на охрану границ США, чего добивается Республиканская партия, и на помощь Украине и Израилю. Он назвал этот документ уловкой, чтобы выставить республиканцев виноватыми за непринятие мер по ужесточению контроля на границе.

При этом нижняя палата Конгресса США, где большинство у республиканцев, продолжает блокировать инициативу Байдена выделить более $60 млрд для Украины. Конгрессмен от Демократической партии Пат Райан 6 февраля заявил, что сложившаяся ситуация радует Россию.