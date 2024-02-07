Москва, 7 февраля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации предложило новый механизм финансирования реконструкции и модернизации региональных аэродромов в 2025–2030 годах, ежегодный бюджет фонда может достичь 10 миллиардов рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Минтранс предложил два подхода к финансированию ремонта аэродромов на ближайшие десять лет. Для малых аэродромов предлагается создать специальный фонд со сбором авиакомпаний до 10 миллиардов рублей в год, который будет наполняться за счёт сборов в подведомственную Росавиации «Госкорпорации по организации воздушного движения».

Предполагается, что заплатить за реконструкцию придётся пассажиру, в связи с чем цена авиабилета в пересчёте на одного пассажира вырастет не более, чем на 50 рублей.

Для крупных же аэродромов, находящихся под управлением частных инвесторов, предлагается использование формата государственно-частного партнёрства, при котором часть средств, как сообщило РБК со ссылкой на информированные источники, будет выделена из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного капитального гранта.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина назначили на должность заместителя главы Министерства транспорта России, которую ранее занимал Игорь Чалик, покинувший пост в связи с истечением сроков действия контракта. В ведомстве Потешкин будет заниматься вопросами государственного регулирования в области авиации.