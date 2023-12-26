Москва, 26 декабря, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина назначили на должность заместителя главы Министерства транспорта, говорится в распоряжении, опубликованном во вторник, 26 декабря, на сайте официального опубликования правовых актов.

Марина Лысцева/ТАСС Владимир Потешкин

«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместитель министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте опубликованного распоряжения.

В Министерстве транспорта Потешкин будет заниматься вопросами государственного регулирования в области авиации. Ранее эту должность занимал Игорь Чалик, покинувший пост в связи с истечением сроков действия контракта.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации. Согласно распоряжению, освободившуюся должность занял Дмитрий Ядров, курировавший ранее реализацию федеральных проектов «Беспилотная аэродоставка грузов», «Развитие региональных аэропортов» и «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта».