В Конгрессе США не поддержали резолюцию об импичменте главы МВБ Майоркаса
Вашингтон, 7 февраля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Резолюцию об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса в связи с недостаточностью мер, предпринятых им для противодействия нелегальной миграции, не поддержали члены палаты представителей Конгресса США. Трансляцию заседания 6 февраля ведёт телеканал C-SPAN.
Результаты голосования свидетельствуют, что против резолюции об импичменте Майоркаса проголосовали 216 конгрессменов. Поддержали инициативу 214 законодателей. Члены палаты представителей от Демократической партии выступили против импичмента, к ним присоединились двое конгрессменов-республиканцев, решившие в конечном итоге исход голосования.
В случае принятия резолюции Майоркас мог стать первым за почти 150 лет истории США министром, отстранённым от должности в результате процедуры импичмента. До него импичмент был объявлен в 1876 году военному министру Уильяму Белкнапу.
По словам самого Майоркаса, миграционный кризис начался до него, а его решение требует дополнительных полномочий от Конгресса, где обсуждается проект реформы, который не могут принять из-за межпартийных противоречий. Республиканцы в свою очередь уверяют, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство, а также злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.
Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер планирует провести голосование по законопроекту о границе с Мексикой не позднее 7 февраля. Парламентарий пояснил, что сенаторы планируют опубликовать полный текст законопроекта, в который входит в том числе и выделение помощи Украине и Израилю.