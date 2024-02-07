Вашингтон, 7 февраля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Резолюцию об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса в связи с недостаточностью мер, предпринятых им для противодействия нелегальной миграции, не поддержали члены палаты представителей Конгресса США. Трансляцию заседания 6 февраля ведёт телеканал C-SPAN.

U.S. Department of Homeland Security Алехандро Майоркас

Результаты голосования свидетельствуют, что против резолюции об импичменте Майоркаса проголосовали 216 конгрессменов. Поддержали инициативу 214 законодателей. Члены палаты представителей от Демократической партии выступили против импичмента, к ним присоединились двое конгрессменов-республиканцев, решившие в конечном итоге исход голосования.

В случае принятия резолюции Майоркас мог стать первым за почти 150 лет истории США министром, отстранённым от должности в результате процедуры импичмента. До него импичмент был объявлен в 1876 году военному министру Уильяму Белкнапу.

По словам самого Майоркаса, миграционный кризис начался до него, а его решение требует дополнительных полномочий от Конгресса, где обсуждается проект реформы, который не могут принять из-за межпартийных противоречий. Республиканцы в свою очередь уверяют, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство, а также злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер планирует провести голосование по законопроекту о границе с Мексикой не позднее 7 февраля. Парламентарий пояснил, что сенаторы планируют опубликовать полный текст законопроекта, в который входит в том числе и выделение помощи Украине и Израилю.