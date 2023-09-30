Киев, 30 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Строительство завода по производству беспилотников Bayraktar на Украине продлится полтора года. Об этом генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил 30 сентября на форуме военной индустрии в Киеве.

Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press БПЛА Bayraktar

«Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года», — приводит слова Байрактара «Укринформ».

По его словам, на заводе будут работать по меньшей мере 300 человек. Перед компанией стоит ряд вызовов: выстраивание цепочек снабжения и поиск кадров в условиях военных действий.

Турецкая сторона вложит в производство около $100 млн. Средства пойдут на строительство завода, содержание сервисного центра и украинского офиса, добавил гендиректор.

Как сообщало ИА Регнум, в июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что строительство в стране завода по производству ударных БПЛА Bayraktar началось «на деле». Халук Байрактар заявлял, что запуск производства запланирован на 2025 год, предприятие будет выпускать беспилотники Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2.

В Кремле заявили, что Турция нарушила договорённости с Россией, когда приступила к строительству на Украине завода по производству Bayraktar, и этот вопрос будет обсуждаться.

В конце мая издание Business Insider сообщило, что Россия уничтожила практически все имеющиеся у Украины Bayraktar TB2 за первый год спецоперации и тем лишила Киев важного стратегического ударного средства. Российские бойцы позднее рассказали, что украинские военные стали применять вместо турецких аппаратов сельскохозяйственные беспилотники.