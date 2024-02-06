Москва, 6 февраля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В России не будет дефицита бананов из-за ситуации с поставками из ряда предприятий в Эквадоре. Об этом 6 февраля заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

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«Товара много, поставщиков — тоже», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Завьялова, цепочки поставок можно перестроить и в случае расширения эмбарго, так как для этого есть время.

Экономист уточнил, что бананы везут из Эквадора в Россию около 25 дней, после чего они ещё примерно неделю дозревают в камерах.

«До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», — пояснил эксперт.

Россия ограничила импорт бананов на 30%, так как отказалась от продукции 25% компаний-производителей, добавил Завьялов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу случаев выявления многоядной мухи-горбатки в партиях бананов из Эквадора. В связи с этим Россия попросила эквадорского министра сельского хозяйства и животноводства приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти производителей из Эквадора.

Россельхознадзор 4 февраля попросил ряд стран Евросоюза прекратить сертификацию эквадорских гвоздик из-за найденного в них вредителя. Эти цветы поставляют из Эквадора в Россию через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву.