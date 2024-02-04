Москва, 4 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Россельхознадзор попросил ряд стран ЕС прекратить сертификацию гвоздик из Эквадора из-за выявленного в цветах вредителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МИД РФ /РИА Новости

Отмечается, что в Россию эквадорские гвоздики поставляются через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву. В срезанных цветах стали чаще находить западного (калифорнийского) цветочного трипса — опасного для цветов, овощей и фруктов вредителя.

«Направлены соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик», — говорится в сообщении.

Если указанные страны продолжат поставлять в Россию заражённые цветы, ведомству придётся перейти к следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов, добавили в Россельхознадзоре.

Ранее, 2 февраля, в ведомстве выразили обеспокоенность из-за случаев выявления многоядной мухи-горбатки в партиях эквадорских бананов. Российская сторона попросила министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортёров.

Как сообщало ИА Регнум, с 31 января Россия ограничила импорт сербских кормов для животных Farmina Pet Foods из-за повторного выявления в них мышьяка. С 6 февраля решено приостановить ввоз в страну кормов для животных Hill’s итальянского производства.