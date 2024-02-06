Лондон, 6 февраля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны глушить сигнал GPS (система глобального позиционирования), чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО… Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО», — говорится в материале.

По мнению военного эксперта Томаса Витингтона, описываемые установки РЭБ способны подавлять сигналы GPS одновременно с нескольких направлений, что сделает невозможным нанесение ракетных ударов по территории России.

Об эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы ранее также писало издание Business Insider. По словам авторов, Украина более не сможет полагаться на имеющиеся реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды Excalibur, которые используют систему GPS-наведения, поскольку улучшение возможностей российских войск в области РЭБ снизило эффективность подобного типа боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, издание The Daily Telegraph сообщало, что российские военные разработали новые средства радиоэлектронной борьбы, способные незаметно подавлять не только западные реактивные системы, но и беспилотные летательные аппараты. Отмечалось, что, в связи с этим, системы HIMARS на вооружении ВСУ стали чаще промахиваться. По мнению The Daily Telegraph, одной из самой успешных российских систем РЭБ является комплекс «Шиповник-АЭРО».