Вашингтон, 31 января, 2024, 11:29 — ИА Регнум. ВСУ больше не могут эффективно использовать ракеты систем залпового огня HIMARS из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 31 января написал портал Business Insider.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur», — говорится в статье.

Отмечается, что улучшение возможностей российских войск в области РЭБ снизило эффективность современных боеприпасов с GPS-наведением, таких как HIMARS или Excalibur.

По мнению обозревателей, теперь Киеву нужно будет поставить совершенно новое вооружение, которое заменит американские ракеты.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что российские военные разработали новые средства РЭБ, которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что системы HIMARS на вооружении ВСУ начали бить мимо целей благодаря российским средствам РЭБ, а дешёвые самосборные дроны, которые массово выпускают на Украине, теперь легко подавляют. Наиболее успешной российской системой РЭБ назвали комплекс «Шиповник-АЭРО».